Cartão do Auxílio Brasil: saiba quando chega

Se você foi selecionado para receber o novo benefício social, saiba que o calendário desse mês já começou e o cartão do Auxílio Brasil deve ser entregue. Leia o artigo até o final e entenda as datas.

O valor médio do Auxílio Brasil este mês é de R$407,54 e os pagamentos seguem até o último dia deste mês.

Quando será entregue o cartão do Auxílio Brasil?

Não há uma data específica para isso acontecer, mas o governo federal já anunciou que o envio do cartão do Auxílio Brasil já começou.

O envio deve ser feito pelos Correios, no endereço informado no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), desta forma é importante manter os dados atualizados, já que o cartão é um dos mecanismos para sacar os valores.

Na realidade, a única informação concreta é que o cartão será emito por meio do Ministério da Cidadania e deve conter o nome do responsável familiar, além das cores do Brasil e o logo do novo programa social – uma espécie de reformulação do Bolsa Família – que deixou de existir.

Ao todo estão previstas duas correspondências seja enviadas aos beneficiários do programa, um explicando como funciona o novo auxílio e apenas o segundo deve vir com o cartão e passo a passo para saque;

Cartão do Bolsa Família ainda funciona?

Mesmo com o novo cartão do Auxílio Brasil, o do Bolsa Família não deve ser cancelado agora.

“Os cartões e senhas utilizados para saque do Bolsa Família continuarão válidos e poderão ser utilizados para o recebimento do Auxílio Brasil. As famílias que recebem o Bolsa Família pelo aplicativo CAIXA Tem, em conta Poupança Digital, receberão o Auxílio Brasil na mesma modalidade de pagamento e poderão continuar movimentando seu benefício pelo aplicativo”, explicou a Caixa.

É possível sacar sem o cartão?

Sim, é possível sacar o dinheiro sem o cartão do Auxílio Brasil. O dinheiro está disponível para saque assim que cair na conta, basta acessar o aplicativo Caixa tem e escolher a opção “saque sem cartão”, na sequência basta clicar em “gerar código de saque”.

O código tem validade de uma hora e depois disso, se o saque não for realizado, deve-se gerar outro para conseguir sacar o dinheiro desejado.

Calendário Auxílio Brasil 2022

O Auxílio Brasil está sendo pago de acordo com a ordem do Número de Identificação Social (NIS), sendo que até agora já recebem os beneficiários de NIS final 1 ao 5. Nessa semana outros pagamentos estão previstos, confira:

18 de janeiro: NIS 1

NIS 1 19 de janeiro: NIS 2

NIS 2 20 de janeiro: NIS 3

NIS 3 21 de janeiro: NIS 4

NIS 4 24 de janeiro: NIS 5

NIS 5 25 de janeiro: NIS 6

NIS 6 26 de janeiro: NIS 7

NIS 7 27 de janeiro: NIS 8

NIS 8 28 de janeiro: NIS 9

NIS 9 31 de janeiro: NIS 0

