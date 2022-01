cartão oficial do programa já está sendo enviado

O Governo Federal está enviando desde a última semana o cartão oficial do Auxílio Brasil. Para quem ainda não sabe, esse é um dispositivo muito semelhante ao que existia no Bolsa Família. As pessoas podem usá-lo justamente para sacar o dinheiro do programa novo. De acordo com o Planalto, isso ajudaria a evitar fraudes.

“Ao entrar no programa, elas recebem, via Correios, no endereço informado durante o cadastramento, duas cartas da CAIXA: a primeira é um informativo com orientações gerais, enquanto a segunda traz o Cartão Auxílio Brasil”, diz o texto que passou por uma publicação pelo Ministério da Cidadania.

Essa nota diz que os envios estão acontecendo desde a última semana, mas se você ainda não recebeu não precisa se preocupar ainda. Isso porque esse processo está acontecendo aos poucos. O mais provável é que durante os próximos dias, novas pessoas passem a ganhar o direito de receber essas cartas também.

De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 3 milhões de indivíduos entraram no programa entre os meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Com esse número, dá para dizer que o projeto social vai passar dos 14,5 milhões para algo em torno de 17 milhões de pessoas. É o que se sabe.

Com esse aumento, o Governo Federal espera ter zerado a fila de espera para entrar no programa. Isso quer dizer que pessoas que atendiam todos os critérios de seleção e que não estavam recebendo o dinheiro poderão tentar pegar a quantia agora. Pelo menos essa é a expectativa.

Mas não é para todo mundo

Mesmo que o Governo Federal diga que a fila de espera para entrar no programa acabou, o fato é muita gente ainda pode ficar de fora desses pagamentos, ao menos neste primeiro momento. Então é preciso ter calma.

Acontece que essa fila de espera passa por uma atualização diária. Pessoas que entraram no Cadúnico há menos tempo e que ainda assim possuem o direito, provavelmente ainda terão que esperar mais tempo nesta lista.

Quais são as prioridades

De acordo com o Governo Federal, como não tem vaga para todo mundo, então vai ser preciso criar um nível de prioridades para saber quem pode receber o benefício em questão. Logo, se faz necessário prestar atenção nisso.

Quilombolas, indígenas, famílias com registro de trabalho infantil formam o grupo de prioridade máxima. Pelo menos é isso o que se sabe. Pessoas em situação de extrema-pobreza também poderão ter essa preferência.

Valor do Auxílio Brasil

De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 17,5 milhões de pessoas irão receber parcelas de R$ 400. Sendo que uma parte vai ser do Auxílio Brasil e a outra vai ser o complemento para que todo mundo receba os R$ 400.

Pelo menos até o final deste ano, os pagamentos estão garantidos. Então dá para dizer que serão doze repasses de R$ 400. A partir de 2023, não se sabe ao certo o que poderá acontecer com o este programa social.