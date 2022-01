Cartórios da Bahia registram mortes de crianças de 5 a 11 anos por Covid-19

Um relatório da Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Estado da Bahia (Arpen/BA), indica que 30 crianças, entre 5 e 11 anos, morreram por conta da Covid-19 no estado. O número foi registrado pelos Cartórios de Registro Civil da Bahia, no período de março de 2020 à primeira semana de janeiro de 2022.

Segundo o levantamento, a faixa etária mais atingida foi a de 9 anos, com nove mortes registradas. Em seguida, crianças com 5 anos, com sete mortos, e as de 10 anos, com cinco falecimentos. Crianças de 6 a 7 anos totalizaram três óbitos cada; as de 8 anos, um óbito; e as de 11, duas mortes.

O ano de 2021 registrou o maior número de mortes por conta da Covid-19 no público infantil. Ao todo foram 17 óbitos. Em relação ao ano de 2020, quando foram registrados 13 óbitos, o aumento é de 30%.

Contabilizando todas as mortes por causas naturais na Bahia, na faixa etária entre 5 e 11 anos, falecimentos por Covid-19 já ocupam o quinto lugar. Foram 404 óbitos nos últimos dois anos, 195 em 2020 e 209 em 2021. Segundo o Portal, as causas foram: Septicemia (56), Pneumonia (38), Insuficiência Respiratória (37), AVC (35), e Covid-19 (30).

Os dados contabilizados fazem parte do Portal da Transparência do Registro Civil, base de dados que reúne as informações de nascimentos, casamentos e óbitos registrados pelos 7.663 Cartórios brasileiros.