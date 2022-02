Casa da Mãe começa semana de atrações especiais a partir desta segunda-feira (31)

A Casa da Mãe, bar e restaurante localizado no Rio Vermelho, começa nesta segunda-feira (31) uma semana de programação especial com diferentes estilos musicais, pocket show e lançamento do livro de Zeferina.

O couvert custa R$ 15,00, com exceção de terça-feira (1), quando acontece o lançamento do livro Rio Vermelho que terá entrada gratuita, e do show de Jonathan Ferr na quinta-feira (03), que a entrada custa R$ 30,00. As reservas são feitas através do número (71) 98732-5803, para acessar o local é obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação e uso de máscara.

Nesta segunda-feira a música vai ficar por conta da artista Anná, que além de cantora é compositora, cineasta, artista visual, dançarina e produtora musical. O show começa a partir das 20h, com repertório de músicas do seu primeiro álbum lançado em 2020.

Já na terça-feira, a Casa receberá o lançamento do livro de Zeferina, nomeado de Rio Vermelho, com um pocket show em que a escritora declamará poesias cantadas acompanhada por um músico. A apresentação também começa às 20h, com a apresentação do processo criativo que levou a criação do livro que conta as fases da vida de Zeferina. Ainda na noite de terça, às 22h30 o Samba Jazz de Mathias Traut, Samuel Cabral, Tobias Möller, Jordi Amorim e Fernando Isaia.

Na quarta-feira (02) o Choro Catado vai tomar conta da noite do bairro mais boêmio de Salvador, às 21h, a Casa da Mãe recebe o cantor Ênio Bernardes e os instrumentistas Leandro Tigrão, Washington Oliveira e Natan Dubir, com os clássicos do chorinho.

A noite de quinta-feira (03), às 21h, vai ter um repertório cheio de mistura com Hip Hop, Rock, R&B e Eletrônico, cantados por Jonathan Ferr. O Siri Catado sobe ao palco na sexta-feira (04), também às 21h, com muito samba na voz de Ênio Bernarde. Já no sábado (05), às 22h, encerrando as programações o Samba do Liba traz músicas que relembram o samba de raiz.