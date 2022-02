Casa da Mãe recebe apresentações musicais, lançamento de livro e mais; confira programação

A programação cultural da Casa da Mãe começa mais cedo nesta semana! Na segunda-feira (31), a cantora Anná abre a agenda do local e se apresenta, às 20h. Já na primeira terça-feira de fevereiro (1), às 20h, Zeferina lança o seu livro Rio Vermelho e dá pocket show intimista, onde declama poesias. Além do lançamento da obra, a banda Samba Jazz toca às 22h30.

Choro Catado, com choros tradicionais em seu repertório, marca presença na quarta-feira (2). Na quinta-feira (3), às 21h, Jonathan Ferr sobe ao palco e traz o ritmo Urban Jazz, que faz crítica ao jazz elitista e pouco acessível. Para abrir o final de semana, a sexta-feira (4), fica sob comando da banda Siri Catado. Também com um sambinha, a Casa da Mãe recebe o “Samba do Liba” no sábado (5), às 22h.

Programação da Casa da Mãe

Quando? De segunda (31/01) à sábado (05/02)

Onde? Casa da Mãe – Rua Guedes Cabral, 81, no Rio Vermelho

Quanto? Couvert: R$ 15 (exceto na quinta-feira, que é R$ 30)

Reservas? (71) 98732-5803