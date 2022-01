Casa lotérica é arrombada e explodida no Recôncavo Baiano

Uma casa lotérica foi arrombada e explodida na madrugada desta terça-feira (11) na cidade de São Félix, localizada no Recôncavo Baiano. De acordo com informações dos moradores, o grupo de criminosos disparou várias vezes antes de atacar a unidade.

Ainda não se sabe o que foi levado pelos bandidos. De acordo com informações da Polícia Militar, na fuga, os bandidos deixaram um saco com artefatos explosivos nas proximidades da casa lotérica e também no portão da ponte D. Pedro I. Além disso, um veículo foi abandonado e incendiado no bairro 135, o que obstruiu a via que dá acesso à cidade pela BR-101.

Policiais militares da 27ª CIPM, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Litoral Norte realizam diligências na região, a procura dos autores do crime, ainda não identificados.

A Polícia Civil informou que a Coordenação de Repressão a Crimes Contra Instituições Financeiras, do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), já está na cidade. As câmeras de segurança da casa lotérica serão encaminhadas à polícia.