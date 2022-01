Casa So+ma cria 11 postos de coleta e programa de vantagens para reciclagem em Salvador

Onze postos de coleta de recicláveis foram criados em Salvador pela iniciativa Casa So+ma. O projeto, que é fruto de uma parceria com a Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), tem o objetivo de estimular a coleta seletiva na capital baiana.

O diferencial é que a casa So+ma possui um programa de vantagens, que os participantes trocam resíduos recicláveis por pontos, e por sua vez, esses pontos dão direito a cursos, exames, alimentação básica, desconto em supermercados, entre outros benefícios.

Os interessados podem se cadastrar no programa de vantagens através do aplicativo So+ma Vantagens, disponível no Google Play ou App Store, ou pelo site da empresa. Os postos de coleta da Casa So+ma em Salvador funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30, e aos sábados, das 9h às 12h, nos seguintes endereços: