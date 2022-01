Casais ganham nova opção a dois em Salvador com inauguração de motel drive-in

Os drive-ins voltaram com tudo durante a primeira onda da pandemia da Covid-19, sendo uma ótima opção de entretenimento para aqueles que amam cinema. Neste mês de janeiro, entretanto, o drive-in ganhou um novo formato em Salvador: o motel drive-in. O modelo funciona em capitais brasileiras como São Paulo e Belo Horizonte.

O soteropolitano Drive-In Box Executive, localizado no Jardim das Margaridas, próximo ao Salvador Norte Shopping, chega para oferecer segurança e preço acessível aos casais que queiram aproveitar o carro de uma forma, digamos, diferente.

“Percebi esse retorno do drive-in no período da pandemia e aí tive a ideia pensando em quem não quer passar muito tempo no motel, não quer pagar um valor alto, mas deseja segurança”, explicou Luiz Claudio Carneiro, idealizador do projeto. Com funcionamento 24h, o drive-in dispõe de 31 boxes com banheiro privativo, serviço de garçom e cadeira erótica.

Além de ser novidade na capital baiana, Luiz aposta no fator preço para atrair os casais soteropolitanos. “Quem frequenta motel em Salvador sabe: um quarto simples por duas horas sai na faixa de R$ 100. Então, por menos da metade do preço, o casal pode aproveitar o carro num lugar com segurança e com os serviços que encontra em um motel convencional”, afirmou Luiz Carneiro.