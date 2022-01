Casal é preso em flagrante transportando armas em rodovia na Bahia

Um casal foi preso na manhã desta terça-feira (18), ao ser flagrado transportando cinco espingardas e 47 munições na BR-101, no trecho da cidade de Ibirapitanga, no sul da Bahia.

A ação foi realizada em conjunto com policiais da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com o coordenador da 7ª Coorpin, delegado André Aragão, o casal foi abordado no KM 418 da BR-101. Segundo ele, a revista foi determinada após o condutor apresentar nervosismo. As armas foram encontradas enroladas em uma coberta de lã, no banco traseiro do veículo.