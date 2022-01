Casal que inspirou ‘Eduardo e Mônica’ está junto há quatro décadas

Pela primeira vez nos cinemas em filme protagonizado por Alice Braga e Gabriel Leone, “Eduardo e Mônica” já tiveram sua história contada na composição de Renato Russo, ou pelo menos parte dela.

Em entrevista ao Folha de S. Paulo, o casal que inspirou os personagens da canção, Leonice de Araújo Coimbra, e o marido, Fernando Coimbra, falaram sobre os bastidores de sua amizade com o cantor.

“Sempre que ele compunha ele me ligava, ou ligava para outras amigas, para mostrar. E aí certa noite ele me ligou e disse que a música era para nós. Eu, honestamente, não estava nem aí naquele momento. Foi só com o tempo que eu fui reconhecer o tamanho do presente que ele, o melhor amigo que eu tive em toda a vida, me deu”, explicou a artista plástica.

Nina Coimbra, filha do casal que permanece junto há quatro décadas, também abriu o jogo sobre as diferenças que percebe entre a canção e os verdadeiros Eduardo e Mônica.

“Na música o Eduardo parece um pouco bobo, ingênuo, e meu pai não é nada disso”, iniciou. “Mas a energia da história, esse encontro de amor, isso realmente existe, porque eles são referência de um casamento bacana, são mesmo como feijão com arroz”, finalizou.

Leonice não esconde as expectativas com o lançamento do filme. “Eu certamente vou ficar emocionada, mas mais pelas lembranças do Renato. Ele certamente teria adorado, ia palpitar para caramba, talvez até quisesse dirigir”, concluiu.

O filme tem data de estreia marcada para quinta-feira (20), em todas as salas de cinema do país. Veja abaixo: