Caseiro: aprenda a fazer um delicioso pão de batata doce

1. Numa tigela pequena misture o fermento e o açúcar com ¼ de xícara (chá) do leite morno até dissolver. Deixe descansar por cerca de 5 minutos, até começar a espumar.

2. Numa tigela grande, misture a farinha com o sal. Acrescente a batata doce e misture bem. Abra um buraco no centro e junte o fermento dissolvido. Numa tigela pequena quebre 1 ovo e então junte aos ingredientes – se ele estiver estragado você não perde a receita. Misture com uma espátula, do centro para a borda, para incorporar. Acrescente o restante do leite morno aos poucos, misturando bem com a mão.