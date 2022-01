Caso Beatriz: menina foi morta após se assustar ao ver a faca do crime

Após seis anos, o assassinato de Beatriz Angélica Mota, de 7 anos, teve um desfecho. Na noite da última terça-feira (11), a polícia revelou que identificou o autor do crime. Segundo o secretário de Defesa Social, Humberto Freire, a menina foi morta após se assustar com a faca, e crime foi cometido para silenciá-la.

“Temos a motivação alegada se coadunando [coincidindo] com a dinâmica dos fatos que, ao haver contato do assassino com a vítima, ela teria se desesperado e por isso foi silenciada a golpes de faca”, declarou o secretário.