Castramóvel chega ao Centro Histórico pela primeira vez

O serviço móvel de castração para cães e gatos está disponível pela primeira vez a população do Centro Histórico. A unidade itinerante está localizada no estacionamento do Mercado São Miguel, na Rua J.J Seabra.

Com mais de 15 procedimentos disponíveis por dia, o equipamento funcionará até março, das 8h às 13h, e o agendamento deve ser feito através do e-mail agendamento.dipa@gmail.com.

Para realizar a operação é necessário que o animal esteja em jejum por 12h. O tutor deverá portar em mãos seu RG e CPF, comprovante de que é residente de Salvador, cartão do SUS e o cartão de vacina antirrábica do animal. Caso perca a data, a remarcação pode feita através do número (71) 3611-7365. O contato está disponível de segunda à sexta das 8h às 17h.

Vale destacar que o serviço também está presente nos bairros de Pau da Lima e da Barroquinha, onde o processo de agendamento ocorre via e-mail, com 10 vagas diárias oferecidas das 8h às 13h.