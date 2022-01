Castramóvel chega em Cajazeiras X na próxima segunda (31)

O Castramóvel, serviço itinerante de castração de cães e gatos, chega em Cajazeiras X, nesta segunda-feira (31), e deve permanecer na região até o dia 11 de fevereiro. A unidade estará na Rua Oswaldo Sá Menezes, 234, na Escola Municipal Ulysses Guimarães. A marcação para a castração poderá ser feita de forma presencial ou através do e-mail agendamento.dipa@gmail.com.

Para agendamento presencial são oferecidas dez vagas diárias na própria unidade, das 8h às 13h. O animal precisa estar em jejum de água e alimento por 12h e é preciso apresentar os seguintes documentos: RG e CPF do tutor, comprovante de residência em Salvador, cartão SUS do tutor e cartão de vacina antirrábica atualizado do animal, ou seja, o animal precisa ter tomado a vacina antirrábica nos últimos 12 meses.