Castramóvel na Barroquinha abre vagas para agendamento presencial

Para a marcação presencial serão oferecidas dez vagas diárias, das 8h às 13h, na unidade situada no estacionamento do Mercado São Miguel, na Rua J. J. Seabra.

O animal deve estar em jejum por 12h e é necessário apresentar os seguintes documentos: RG e CPF do tutor, comprovante de residência de Salvador, cartão do SUS e cartão de vacina antirrábica do animal atualizada.