Castramóvel realiza atendimentos no Mercado São Miguel até 4 de março

O Castramóvel, serviço itinerante de castração de cães e gatos, está realizando atendimentos no Mercado São Miguel, na Barroquinha. O equipamento ficará no local até o dia 4 de março, sempre de segunda a sexta, das 8h às 13h.

De acordo com a diretora de Proteção Animal (Dipa), Tainara Ferreira, a realização do procedimento cirúrgico traz impactos positivos para a saúde dos pets. “A castração prolonga a vida do animal e faz o controle populacional. Previne doenças como tumores, a exemplo do câncer de mama, nas cadelas ou gatas. O procedimento diminui também a demarcação de território e, em muitos casos, reduz a agressividade do animal”, explicou.

Além da Barroquinha, o Castramóvel também está presente em Pau da Lima, na Rua Pastor José Guilherme de Moraes, nº 7, próximo à Delegacia Territorial do bairro.

Como agendar

Os agendamentos para realização dos procedimentos acontecem via internet e presencialmente, em caso de atendimento na unidade de Pau da Lima. Os agendamentos virtuais acontecem por meio do e-mail agendamento.dipa@gmail.com. Basta enviar RG e CPF do tutor, comprovante de residência em Salvador, cartão do SUS e cartão de vacina antirrábica do animal atualizada.

No dia agendado é realizada a triagem do animal e, caso esteja tudo em ordem com a saúde, a castração é feita em seguida.

Para a marcação presencial na unidade Pau da Lima são oferecidas dez vagas diárias, das 8h às 13h. O animal deve estar em jejum por 12 horas e o tutor deve apresentar os seguintes documentos: RG e CPF do tutor, comprovante de residência de Salvador, cartão do SUS e cartão de vacina antirrábica do animal atualizada.

Faltosos

As duas unidades do Castramóvel registraram um índice de abstenção de 44% nos atendimentos. De acordo com Tainara Ferreira, o não comparecimento tira a oportunidade de outros protetores e cuidadores. Para evitar os transtornos, o órgão disponibiliza o canal telefônico através do (71) 3611-7365, exclusivo para desmarcação das castrações. “Quem não puder ir no dia, deve ligar para este número das 8h às 17h, evitando prejudicar o fluxo de marcações”, disse Tainara.