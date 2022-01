CBA recebe inscrições para Programa de Estágio 2022

Em busca de uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho? Esta pode ser a sua chance, já que a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) recebe inscrições para seu Programa de Estágio 2022. As chances são para as unidades da empresa nas cidades de Alumínio (SP), São Paulo (SP), Itapissuma (PE) e Miraí (MG).

Ao todo, serão ofertadas 70 vagas para diversas áreas. Isso significa que serão aceitos estudantes matriculados nos cursos de graduação de Engenharias (Civil, Química, Mecânica, Produção, Elétrica, Metalúrgica, Mecatrônica, de Minas e de Energia), Administração, Economia, Logística, Comércio Exterior, Psicologia e Direito.

É importante notar que muito além da capacitação técnica, a empresa busca jovens talentos que estejam dispostos a contribuir com o propósito de transformar vidas por meio do alumínio.

Com duração de até dois anos, o programa prevê um processo de integração com atividades diferenciadas, além de uma série de Oficinas de Desenvolvimento, que permitirão que os estagiários compartilhem suas impressões e entendimentos a respeito dos valores, estratégias e objetivos conjuntos da CBA e de todos os seus empregados e empregadas.

Os contratados receberão bolsa auxílio compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como assistências médica e odontológica, seguro de vida, cesta básica, refeição e transporte.

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 14 de fevereiro para se inscrever no site https://estagiocba.gupy.io/. O processo seletivo, 100% on-line, será conduzido pela Eureca, uma consultoria especializada na atração, seleção e desenvolvimento de jovens talentos.

Após a inscrição, os candidatos serão submetidos à etapa de avaliações digitais, em que receberão testes personalizados e serão identificados de acordo com os perfis de maior aderência aos Eixos de Cultura CBA e às especificidades das oportunidades. Os classificados entrarão na fase de painel e entrevistas, com a participação do time de DHO e gestores da CBA. Para facilitar a troca de informações, os status de todas as fases poderão ser consultados na plataforma.