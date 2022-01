CBF adia jogo de estreia do Bahia pela Copa do Nordeste

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data do jogo de estreia do Bahia pela Copa do Nordeste. O Tricolor enfrentaria o Sampaio Corrêa no sábado (22) na Arena Fonte Nova. Com a alteração, a partida acontecerá somente no dia 24 de fevereiro, sem horário definido.

A mudança foi anunciada pelo Bahia na noite da quarta-feira (19). No comunicado, o clube dizia que a CBF havia informado ao Tricolor sobre a mudança. No site da entidade, no entanto, está registrado que o motivo da alteração foi uma solicitação do próprio Bahia.

Dessa forma, a estreia do time de Guto Ferreira na Copa do Nordeste será no dia 29 de janeiro, contra o Campinense, às 16h, no estádio Amigão, em Campina Grande. Pelo Campeonato Baiano, o Bahia volta a campo na próxima quarta-feira (26), contra o Doce Mel, na Fonte Nova.