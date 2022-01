CCPR abre NOVOS empregos pelo país; veja funções

A CCPR, Cooperativa de produtos da área rural, está disponibilizando novas oportunidades. Os cargos são destinados ao estado de Minas Gerais, disponíveis em várias cidades. Confira as vagas e como realizar seu cadastro, abaixo!

CCPR está contratando novos talentos

A CCPR, com mais de setenta anos de história, está entre as maiores fábricas de leite do Brasil. Fundada em 1948, a cooperativa mantém acesa a tradição do início, oferecendo os melhores produtos aos seus consumidores. Além disso, conta com um amplo portfólio, realizando vendas nacionais e internacionais.

Acompanhe as vagas e os requisitos exigidos pela empresa:

Auxiliar de Serviços : a faixa salarial pode chegar a R$1.200,00 para este cargo, além de diversos benefícios. A empresa exige escolaridade fundamental incompleta, vontade de aprender, residir na cidade de Moeda/MG ou em suas proximidades;

: a faixa salarial pode chegar a R$1.200,00 para este cargo, além de diversos benefícios. A empresa exige escolaridade fundamental incompleta, vontade de aprender, residir na cidade de Moeda/MG ou em suas proximidades; Engenheiro Civil : faixa salarial à combinar. Necessário superior completo em Engenharia Civil, conhecimentos em gestão de projetos, Autocad, Project e Pacote Office;

: faixa salarial à combinar. Necessário superior completo em Engenharia Civil, conhecimentos em gestão de projetos, Autocad, Project e Pacote Office; Supervisor de Atração e Desenvolvimento : salário a combinar. Necessário possuir experiência sólida em avaliação de potencial, Business Partner, Pacote Office de nível intermediário e em apresentações gerenciais;

: salário a combinar. Necessário possuir experiência sólida em avaliação de potencial, Business Partner, Pacote Office de nível intermediário e em apresentações gerenciais; Analista de PCP Jr : salário a combinar. Necessário possuir superior completo em áreas relacionadas, Excel de nível avançado, conhecimento avançado no sistema SAP e Power BI;

: salário a combinar. Necessário possuir superior completo em áreas relacionadas, Excel de nível avançado, conhecimento avançado no sistema SAP e Power BI; Analista de Manutenção PI : salário a combinar. Deve-se possuir nível superior completo em áreas relacionadas, conhecimento avançado em Pacote Office, Word, Excel e Autocad;

: salário a combinar. Deve-se possuir nível superior completo em áreas relacionadas, conhecimento avançado em Pacote Office, Word, Excel e Autocad; Estágio RH: bolsa de estágio no valor de R$902,00 mais benefícios. É necessário possuir vontade de aprender e ter experiência em BI e gestão de pessoas.

Como se inscrever

Atende aos requisitos? Faça parte da equipe CCPR! Para se inscrever, basta acessar o site de participação e finalizar seu cadastro online.

