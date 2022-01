CCR Metrô abre novas vagas de emprego; saiba como se inscrever

A CCR Metrô Bahia está com seleção aberta para quatro vagas para Agente de Atendimento Manutenção de Rede Aérea Energia. O candidato precisa ter Curso Técnico em Eletrotécnico e/ou Eletromecânico, experiência com manutenções em sistemas de energia e rede aérea (Subestações, rede aérea autocompensada, geradores e/ou sistema ininterrupto e sistemas de baixa tensão).

É importante que o candidato anexe o currículo e o certificado de conclusão do curso considerado pré-requisito para a vaga. Os interessados devem efetuar as inscrições exclusivamente no site até o dia 17 de janeiro.

O salário é compatível com o mercado e os colaboradores também terão direito a outros benefícios. Informações adicionais são disponibilizadas na plataforma. A Concessionária ressalta que todo o cadastro é feito apenas pelo site oficial, e não autoriza nenhum colaborador a solicitar dados pessoais de nenhum candidato.