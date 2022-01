Cederj divulga resultado do Vestibular 2022/1

O Consórcio Cederj (RJ) publicou nesta sexta-feira, dia 7 de janeiro, o resultado do Vestibular 2022/1. Desse modo, os candidatos já podem conferir a lista de aprovados no site da Fundação Cecierj.

De acordo com o Cederj, as matrículas serão realizadas em duas etapas. A primeira etapa é totalmente virtual e vai do dia 18 de janeiro até as 22h do dia 19. Nesta etapa, os aprovados devem enviar a documentação exigida no edital por meio do site do Cederj. Já a segunda etapa é presencial e deve ocorrer no prazo de até 30 dias depois do retorno das atividades presenciais.

A primeira reclassificação do Vestibular 2022/1 está prevista para o dia 24 de janeiro, cujas matrículas serão no dia 25 seguinte. De acordo com o cronograma, há ainda a previsão de mais duas chamadas, a 2ª está prevista para o dia 28 de janeiro e a 3ª para 2 de fevereiro.

Vagas e seleção

Conforme o edital, a oferta do Cederj para o Vestibular 2022/1 é de 7.594 vagas. As vagas são para 17 cursos de graduação na modalidade de educação a distância (EaD) em sete instituições de ensino superior:

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF);

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ);

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/ RJ);

Universidade Federal Fluminense (UFF);

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);

UniRio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro);

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

As provas desse processo seletivo foram aplicadas no dia 12 de dezembro. De acordo com o estabelecido no edital, os candidatos fizeram uma prova de redação e uma prova composta por 45 questões objetivas com assuntos do ensino médio, cujo gabarito já está disponível.