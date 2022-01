Celebrações em homenagem ao padroeiro de Lauro de Freitas acontecem neste sábado (15)

No próximo sábado (15), a cidade de Lauro de Freitas vai realizar diversas celebrações em homenagem ao padroeiro do município, Santo Amaro de Ipitanga. A festa marca a comemoração dos 414 anos da igreja matriz, inaugurada em 1608.

Em 2022, o tema central é “Santo Amaro, coração movido pela caridade”. A programação começa com uma alvorada às 6h. Em seguida, o vigário Deivisson Conceição celebra a primeira missa, às 7h, no Centro Paroquial São João Paulo II.

No mesmo local, às 9h, o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha, celebra a Missa Solene de homenagem ao padroeiro.

As comemorações serão feitas de acordo com os protocolos sanitários da pandemia e do surto de gripe. A capacidade dos espaços utilizados foi reduzido para receber 50% dos fiés. Além disso, será obrigatório o uso de máscaras.