Centro Cultural Ensaio abre matrículas para Oficina Gratuita de Jogos Teatrais; confira

O Centro Cultural Ensaio abre matrículas para a Oficina de Jogos Teatrais e oferece oito aulas gratuitas dentro da sua grade do cursos. Serão duas turmas e as aulas acontecerão nas terças e quintas das 16h às 18h e das 19h às 21h (22 e 24 de fevereiro e 01, 03, 08, 10, 15 e 17 de Março).

A oficina será ministrada pela atriz e produtora Anna Clara Costa e pelo diretor teatral e dramaturgo Fábio Tavares. As aulas buscam explorar ao máximo o lado criativo dos alunos em aulas 100% práticas que trazem os seguintes conteúdos: desinibição; criatividade e memorização; preparação corporal, vocal e respiração; construção da personagem e construção de cenas com técnicas de interpretação, noções de palco e exercícios com jogos de improviso.