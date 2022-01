Centro-oeste será região com menos atendidos. Veja lista

O Governo Federal deverá começar na próxima semana os pagamentos turbinados do Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, algo em torno de 17,5 milhões de pessoas irão receber esse benefício. Todos eles poderão pegar no mínimo R$ 400 agora em janeiro e durante todo o ano de 2022.

Com a proximidade dos pagamentos, o Governo Federal está divulgando cada vez mais alguns detalhes sobre o programa. No início desta semana, por exemplo, eles começaram a revelar quantas pessoas irão receber o benefício por estado, município e também por região. Assim, dá para ter um panorama maior do projeto.

De acordo com o Ministério da Cidadania, a região que menos vai registrar atendidos pelo Auxílio Brasil será o Centro-oeste. Por lá, o número de usuários desse programa social não vai chegar nem a 1 milhão de pessoas. Segundo os dados, apenas 893 mil irão poder pegar esse dinheiro neste mês de janeiro.

Do outro lado dessa história está o Nordeste. Ainda tomando como base os dados do Ministério da Cidadania, essa é a região que mais vai registrar usuários que irão receber o Auxílio Brasil. Vale lembrar que eles possuem nove estados. Dos seis estados com mais beneficiários, três são de lá.

Há um destaque também para a região Sudeste. É que eles ocupam o segundo lugar nesse ranking. Enquanto o Nordeste vai ter 8,3 milhões de atendidos pelo programa, a região que engloba estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo deverá ter algo em torno de 5 milhões de beneficiários.

Veja no gráfico:

Ranking por estados

Quando se analisa a situação por estados, é visível uma divisão entre Nordeste e Sudeste. Quem lidera o ranking de número de beneficiários é a Bahia. O estado vai ter algo em torno de 2,16 milhões de usuários.

Em segundo lugar vem o estado de São Paulo com 2,14 milhões. Em terceiro vem Pernambuco com 1,39 milhão, Minas Gerais com 1,38 milhão e Rio de Janeiro com 1,28 milhão. É o que dizem os dados oficiais.

Quem vai receber o Auxílio em janeiro

De acordo com o Ministério da Cidadania, irão receber o Auxílio Brasil todas as pessoas que já estavam recebendo o programa durante os dois últimos meses do ano passado. Estamos falando de 14,5 milhões de brasileiros.

Além deles irão receber também os cidadãos que irão entrar no programa agora. De acordo com o Ministério da Cidadania, são mais 3 milhões de pessoas que passarão a fazer parte do projeto a partir de agora. Eles já estão na folha de pagamento.

Calendário do programa

Recentemente, o Governo Federal divulgou o calendário oficial do Auxílio Brasil. De acordo com o documento, o primeiro pagamento vai ser feito já na próxima semana, no dia 18, para as pessoas que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 1.

De acordo com o Governo Federal, essas datas de pagamentos serão sempre realizadas nos 10 últimos dias úteis de cada mês. É portanto exatamente o mesmo sistema que acontecia no antigo Bolsa Família.