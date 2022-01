Cerca de 240 mil alunos entre 6 e 14 anos estão fora das escolas, aponta estudi

Um levantamento realizado pelo Todos Pela Educação em 2021 aponta que há cerca de 244 mil alunos com idade de 6 a 14 anos fora das escolas em todo o Brasil. Os dados são referentes ao segundo trimestre do ano passado.

Em comparação com os dados do mesmo período de 2019, que apontavam que 90 mil alunos com essa faixa etária estava fora das escolas, houve um aumento de 171,1%. Por meio de uma nota técnica, o movimento Todos Pela Educação ressaltou que o índice registrado em 2021 é o maior dos últimos anos.

“Em termos relativos, o percentual de crianças e jovens nesta faixa etária que não estavam frequentando a escola era de 0,3% em 2019 e passou para 1% em 2021, sendo a maior taxa observada nos últimos 6 anos”, diz nota.

Problema terá impacto em 2022

Na divulgação da pesquisa, em dezembro de 2021, o gerente de Políticas Educacionais movimento, Gabriel Corrêa, afirmou que os números são um indicativo do problema que será enfrentado em 2022, principalmente durante o período de rematrícula.

“Temos um primeiro sinal de que o impacto vai ser grande, tanto de alunos fora da escola, quanto daqueles que estão com defasagem na aprendizagem”, ressaltou Corrêa.

Além disso, Corrêa ressaltou que os pais das crianças indicaram o abandono das escolas. No entanto, os jovens, “por mais que não estivessem acompanhando as aulas, ainda se consideram das escolas. É preciso acompanhar de perto”.

Uma pesquisa do Unicef, realizada em 2020, já indicava que a faixa etária teria problemas educacionais. Conforme os dados, dos 5 milhões de alunos que não tiveram acesso à educação em 2020, 40% tinha idade entre 6 e 10 anos.

