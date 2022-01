Cerca de 76% dos empregos são gerados por pequenas empresas

De acordo com a pesquisa realizada com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), as micro e pequenas empresas seguem como as principais geradoras de novas vagas de emprego. O estudo realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), mostra que o setor foi responsável por 76% das vagas de emprego no país. Os dados correspondem ao mês de novembro de 2021.

Além disso, de acordo com o LinkedIn, as profissões no setor de tecnologia devem seguir em alta, na qual é a que vem gerando mais emprego no país, devido ao avanço da pandemia que impulsionou a adaptação de escritórios ao modelo de trabalho remoto. Agora, empresas passaram a priorizar a experiência de usuários em redes sociais, sistemas de análise de dados e cibersegurança.

Vagas de emprego em outubro

Em outubro do ano passado, com a abertura de 201,7 mil novos postos de trabalho, as micro e pequenas empresas foram as responsáveis por 79,7% das 253 mil vagas criadas no mês. Este levantamento também realizado pelo Sebrae, informou que nos meses anteriores essa porcentagem girava em torno dos 70%, mostrando um grande avanço até os dias atuais.

De acordo com Carlos Melles, presidente do Sebrae, mesmo com a nova metodologia adotada pelo Caged, as micro e pequenas empresas (MPE) mantiveram o bom desempenho apresentado desde a retomada da geração de empregos no país.

Melles, por sua vez, ressaltou em nota que: “Mesmo com um quantitativo menor do que o observado nos últimos meses, devido à mudança de metodologia, os pequenos negócios são os que mais têm ajudado no aumento da criação dos novos postos de trabalho no país. São eles os grandes responsáveis pelo sustento de milhões de famílias brasileiras”.

O acúmulo no ano de 2021, de janeiro a outubro foi de 72,7% das vagas criadas são dos pequenos negócios. Com isso, foram gerados no país 2,6 milhões de empregos no total, sendo que as micro e pequenas empresas são responsáveis por 1,9 milhão desse valor.

“No mês de outubro, o acumulado de vagas criadas pelas MPE cresceu de cerca 1,8 milhão para 1,9 milhão, enquanto nas médias e grandes, o incremento foi de apenas 3 mil vagas, passando de 587,7 mil para 590,7 mil”, observou o presidente do Sebrae.

Detalhes do último levantamento

Segundo a avaliação do Sebrae, nos últimos 15 meses seguidos os pequenos empresários geram a maioria das vagas de emprego no Brasil. O que equivale a uma média mensal do período superior a 70% de participação na criação de novas vagas. Levando em fala que o comércio foi responsável pela abertura de 116,7 mil postos, seguido pelos setores de serviços (98,7 mil), construção (16,7 mil) e indústria (15,2 mil).

No caso das empresas de médio e grande porte, o maior número de postos de trabalho foi gerado nas firmas do setor de serviços, equivalente a 80,8 mil vagas de emprego, seguido pelo comércio com 21,3 mil. Contudo os setores industriais, agropecuários e de construção apresentaram saldo negativo de criação de novas oportunidades.