Cerveja com ovo? Saiba quais receitas caseiras fazem realmente bem ao cabelo

Você também é daquelas que usa tudo no cabelo? De leite de coco à cerveja, existe uma infinidade de receitas capilares caseiras na internet. O iBahia separou as mais famosa e estranhas, e perguntou ao especialista em dermatologia natural Eduardo Viera, sobre a real funcionalidade desses ingredientes “milagrosos” no nosso cabelo. É mito ou verdade? Confira!

Alisante natural de leite de coco

FOTO/ Reprodução

MITO! Mas o produto pode ser um grande aliado, entenda:

Segundo o dermatologista Eduardo, apesar do leite de coco ser um aditivo natural com substâncias que podem fazer muito bem para o cabelo, é um mito que o produto tenha qualquer ação alisante para os fios. No entanto uma das dicas do drmatologista é usar o leite de coco como um pré-poo. Com ação protetora o produto natural pode ser aplicado alguns minutos antes da lavagem.

Coca-cola como alinhador de PH

MITO!

Apesar do refrigerante de cola ter um PH que se torne neutralizante com outras substâncias é um mito sua ação anti-frizz. O dermatologista ainda reafirmou o quão prejudicial para os fios a receitinha caseira pode se tornar, afinal o produto tem uma quantidade excessiva de açúcar que pode acabar quebrando os fios.

Maionese para a nutrição

Verdade!

O produto que caiu no gosto das blogueiras e influenciadoras cacheadas realmente tem poder de nutrição dos fios, podendo ser potencializado com óleos vegetais e até a própria babosa. Mas ainda sim o dermatologista Eduardo Viera comentou que devem existir cuidados com o uso de hidratações caseiras. Segundo ele, os produtos capilares à base de maionese podem ser uma boa solução para evitar erros na hora de fazer as receitinhas.

Mito!

A receitinha é extremamente problemática, já que o álcool da cerveja resseca os fios, fazendo com que o cabelo possa quebrar com mais facilidade após o uso. Já em relação ao ovo, Eduardo explicou que apesar de ter ação nutritiva não tão é recomendado.

Café para limpeza profunda

Mito!

Apesar do pó de café de ser um esfoliante natural, ele faz apenas uma limpeza mecânica, sendo assim, ele acaba se tornando um bom estimulante para a vascularização da raiz do cabelo, mas não é tão funcional para a limpeza dos fios. Nesse caso, as argilas naturais podem fazer essa ação detox.

Se você era adepto a alguma dessas receitinhas, fique tranquilo, é possível reparar os danos com um cronograma capilar! “O importante é manter uma rotina de cuidados e o que o seu fio precisa.” finalizou o médico.

* Texto supervisionado pela repórter Cláudia Callado