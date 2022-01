Cetelem recebe inscrições para seu programa de estágio’

O Banco Cetelem, especialista em soluções de crédito e membro do grupo francês BNP Paribas, recebe inscrições para seu programa de estágio 222. As oportunidades são para atuação nas áreas de Tecnologia da Informação, Recursos Humanos, Operações e Produtos e, portanto, estudantes de todos os cursos estão aptos a se candidatarem.

Serão elegíveis, no entanto, apenas universitários com matrícula ativa a partir do segundo semestre. O banco informa, ainda, que não é necessário conhecimento em idiomas estrangeiros, mas é essencial que os candidatos estejam sempre de olho em oportunidades de aperfeiçoamento e tenham foco nos negócios e desafios, bem como valores compatíveis com a cultura organizacional da empresa.

Os contratados trabalharão inicialmente no regime híbrido, que intercala o home office ecom a atuação presencial no escritório, localizado na região Alphaville, em São Paulo. Além disso, eles terão direito, ainda, a um pacote de benefícios compatíveis com o mercado, que inclui bolsa estágio, assistência médica Bradesco, entre outros.

Durante o programa, a equipe e os líderes da Cetelem participarão ativamente do desenvolvimento dos estagiários, oferecendo todo o suporte necessário e feedbacks.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão se candidatar pelo Nube, empresa responsável pelo recrutamento. As inscrições vão até o dia 4 de fevereiro e o processo seletivo será dividido em etapas, que incluem: triagem de currículos, testes on-line, entrevistas com o departamento de Recursos Humanos e gestores diretos e mentores da empresa. Saiba mais aqui.

