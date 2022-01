Ceviche diferente: aprenda receita com chuchu e manga

1. Descasque, fatie a cebola em meias-luas finas e transfira para uma tigela. Cubra com ½ xícara (chá) de água e mantenha imersa por 10 minutos, enquanto separa os outros ingredientes. A cebola vai perder um pouco do ardor e a água vai ganhar sabor para ser usada no leite de tigre.

3. Lave e seque a pimenta-dedo-de-moça. Corte ao meio no sentido do comprimento. Com uma colher, raspe as sementes e descarte. Corte cada metade em cubinhos. Dica: para evitar acidentes com dedos apimentados nos olhos, passe óleo ou azeite nas mãos depois de cortar as pimentas — a capsaicina, substância responsável pelo ardor, é lipossolúvel. Depois, lave as mãos com sabonete para tirar o óleo.