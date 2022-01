Chega ao fim relacionamento de Débora Nascimento e Marlon Teixeira

Chegou ao fim o namoro de Débora Nascimento e Marlon Teixeira. Juntos há cerca de um ano, os dois passaram a virada do ano separados. As informações são do jornal “Extra”.

A atriz esteve em um evento em Angra dos Reis, enquanto o modelo curtiu o réveillon em um retiro na Chapada dos Veadeiros. Após as comemorações para a chegada de 2022, Débora decidiu curtir suas férias em Caraíva, na Bahia. Marlon retornou para Santa Catarina, onde já tinha passado o Natal com a família.

Os dois pararam de se seguir no Instagram e a atriz apagou a primeira foto do ex-casal de seu perfil na rede social.