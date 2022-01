Chesf anuncia aumento da vazão da barragem de Sobradinho, norte da Bahia

A Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) anunciou que vai aumentar a vazão da água da barragem do Sobradinho, localizada na região norte da Bahia, a partir desta quarta-feira (12). O objetivo é liberar mais água por causa das cheias no rio São Francisco. A situação preocupa moradores do bairro Angari, vizinho à barragem, por conta dos alagamentos.

Por conta das fortes chuvas, o nível do rio aumentou. No momento, ele está oito metros e 24 centímetros acima do normal. A quantidade de água que entra na barragem é de 4.700 m³ por segundo. Ainda de acordo com a companhia a vazão trabalhada anteriormente é de 816 m³ por segundo, quantidade quase seis vezes menor do que a que tem adentrado na represa atualmente.

Com a recomendação do operador nacional do sistema elétrico, que oficializou a situação de cheia nos reservatórios da bacia do São Francisco, serão liberados 1.300 m³ por segundo de água, com aumento gradativo de 500 m³ por segundo a cada dois dias.

Com isso, a previsão é que a vazão chegue aos mesmos 4.700 m³ por segundo de afluência (água que entra na barragem) até o dia 24 de janeiro. Em 2020, uma cheia no Rio São Francisco provocou alagamento nas regiões ribeirinhas e moradores de alguns bairros, como o Angari, precisaram deixar os imóveis para evitar acidentes. As informações são do G1 Bahia.