Chesf reforça fiscalização em Sobradinho para evitar invasão em área com risco de morte

Para impedir o acesso às áreas de segurança, a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) reforçou o efetivo de fiscalização e vigilância em todas as suas usinas hidrelétricas. Esta semana, foram feitos aditivos em contratos para evitar que pessoas invadam áreas restritas, que possuem risco de morte.

Segundo a companhia, por conta da cheia no Rio São Francisco, algumas pessoas invadiram áreas com risco de morte, para tirar fotos na Usina Hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia. No entanto, segundo a Chesf, antes desse acontecimento, já havia sido decidido p reforço na fiscalização, inclusive com uso de helicóptero, em Paulo Afonso, e parceria com forças de segurança.