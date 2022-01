Choro de Natália gera reflexão de ex-BBBs Gleici e Thelma: ‘Solidão da mulher negra’

A mineira é bem próxima de Lucas e durante a tarde de quarta (27) tinha ouvido do brother, enquanto estavam abraçados na piscina, que ela era o “porto seguro” dele na casa.

Natália é uma mulher negra, e Eslovênia, a escolhida de Lucas, é branca. Esse fato gerou um debate nas redes sociais sobre a solidão da mulher preta. O choro da participante do BBB 22 fez com que Gleici Damasceno, campeã do BBB 18, e Thelma Assis, campeã da edição de 2020, ambas negras, fizessem reflexões em suas páginas nas redes sociais.

“Muito triste isso que acontece com a Natália, mas o mais triste é que as pessoas vão resumir a mimimi. A solidão da mulher negra é uma realidade e assistir aciona gatilhos terríveis”, escreveu Gleci ao compartilhar uma publicação da youtuber Nátaly Neri, que dizia: “A Natália não tá mal por causa do Lucas. Ela tá chorando porque chegou no ápice da rejeição”.

No Instagram, Thelma afirmou que se solidariza com a dor da participante. “Como mulher, somos rejeitadas várias vezes, como mulher preta e fora dos padrões, mais ainda. Agora de uns tempos pra cá, que a gente tá tendo a nossa beleza valorizada. Meu cabelo é bonito, sim! Mas antes eu não me sentia assim. Na adolescência. Eu tô vendo muitas meninas falando na internet da solidão da mulher negra. Gente, isso acontece muito!”, escreveu.

A vencedora do BBB 20 ainda disse que sentiu essa solidão quando estudou medicina. “Eu ficava tentando me mudar o tempo todo. Me achava horrorosa e que só as meninas brancas e dentro dos padrões eram bonitas. E ontem bateu um gatilho muito grande, porque o Lucas estuda medicina”, disse. “E lógico que não dá para generalizar, mas eu sofri isso estudando medicina, sabe?”, compartilhou ela.

“Tem muita gente que quer ‘tirar casquinha’ da mulher preta, mas na hora de pegar na mão e assumir um relacionamento, assume não. E tenho certeza que isso despertou gatilho em muita gente. Ela [Natália] deve ter levado muito gatilho de rejeição lá para dentro do ‘BBB’, né? Então só pra dizer que já passei por isso também”, finalizou.