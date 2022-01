Chuva provoca enxurrada no centro de Cícero Dantas, interior da Bahia

Os moradores do município de Cícero Dantas, localizado na região nordeste da Bahia, têm enfrentado muitos transtornos por conta da chuva que atinge a região. Na quarta-feira (26), imagens registradas pelos moradores mostram a dimensão dos alagamentos e as enxurradas que inundou as ruas no centro comercial da cidade. Imagens registradas pelos moradores na quarta-feira (26) mostram a Avenida Antônio Carlos Magalhães completamente alagada.

Até um homem se segura à grade de uma casa para não ser levado pela força da água. Até o momento, não há registro de pessoas feridas ou desalojadas. A previsão é de que a chuva continue nesta quinta-feira (27), com expectativa de mais temporal e ventos fortes na cidade nos próximos dias.