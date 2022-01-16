Chuvas no estado: Bahia registra 190 municípios em situação de emergência



A Defesa Civil do Estado atualizou, neste domingo (16), os dados sobre a população afetada pelas fortes chuvas na Bahia. Baseados nas informações passadas pelas prefeituras, os números apontam 30.306 desabrigados, 62.156 desalojados, 27 mortos e 523 feridos. O total de pessoas atingidas é de 965.643.

Um óbito ocorrido no dia 7 de janeiro, em Barra, mas foi informado apenas neste domingo. Trata-se de um homem, de 72 anos, que se afogou na margem do Rio Grande.

Veja a lista completa de municípios com decreto de situação de emergência:

1.AIQUARA

2.ALCOBAÇA

3.AMARGOSA

4.AMÉLIA RODRIGUES

5.ANAGÉ

6.ANDARAÍ

7.ANGICAL

8.APUAREMA

9.ARACATU

10.ARATACA

11.AURELINO LEAL

12.BAIXA GRANDE

13.BARRA

14.BARRA DA ESTIVA

15.BARRA DO CHOÇA

16.BARRA DO MENDES

17.BARRA DO ROCHA

18.BARRO ALTO

19.BELMONTE

20.BELO CAMPO

21.BOA NOVA

22.BOA VISTA DO TUPIM

23.BOM JESUS DA SERRA

24.BOTUPORÃ

25.BREJÕES

26.BREJOLÂNDIA

27.BRUMADO

28.BUERAREMA

29.CAATIBA

30.CACHOEIRA

31.CAETANOS

32.CAMACÃ

33.CAMAMU

34.CANAVIEIRAS

35.CÂNDIDO SALES

36.CARAÍBAS

37.CARAVELAS

38.CARINHANHA

39.CATURAMA

40.COARACI

41.COCOS

42.CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

43.CONDEÚBA

44.CORDEIROS

45.COTEGIPE

46.CRAVOLÂNDIA

47.CRISTÓPOLIS

48.DÁRIO MEIRA

49.DOM BÁSILIO

50.ENCRUZILHADA

51.ENTRE RIOS

52.ESPLANADA

53.EUNÁPOLIS

54.FEIRA DA MATA

55.FEIRA DE SANTANA

56.FIRMINO ALVES

57.FLORESTA AZUL

58.GANDU

59.GONGOGI

60.GOVERNADOR MANGABEIRA

61.GUARATINGA

62.IAÇU

63.IBIASSUCÊ

64.IBICARAI

65.IBICOARA

66.IBICUÍ

67.IBIPEBA

68.IBIRAPITANGA

69.IBIRAPUÃ

70.IBIRATAIA

71.IBITIARA

72.IGAPORÃ

73.IGRAPIÚNA

74.IGUAÍ

75.ILHÉUS

76.IPIAÚ

77.IRAJUBA

78.IRAMAIA

79.ITABELA

80.ITABERABA

81.ITABUNA

82.ITACARÉ

83.ITAETÉ

84.ITAGI

85.ITAGIMIRIM

86.ITAJU DO COLÔNIA

87.ITAJUÍPE

88.ITAMARAJU

89.ITAMARI

90.ITAMBÉ

91.ITANHÉM

92.ITAPÉ

93.ITAPEBI

94.ITAPETINGA

95.ITAPITANGA

96.ITAQUARA

97.ITARANTIM

98.ITORORÓ

99.ITUBERÁ

100.ITIRUÇU

101.IUIU

102.JAGUAQUARA

103.JEQUIÉ

104.JIQUIRIÇÁ

105.JITAÚNA

106.JOÃO DOURADO

107.JUCURUÇU

108.JUSSARI

109.JUSSIAPE

110.LAFAIETE COUTINHO

111.LAGEDO DO TABOCAL

112.LAGOA REAL

113.LAJE

114.LAJEDÃO

115.LENÇÓIS

116.LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

117.MACARANI

118.MACAÚBAS

119.MAETINGA

120.MALHADA

121.MANOEL VITORINO

122.MARAGOGIPE

123.MARCIONÍLIO DE SOUZA

124.MASCOTE

125.MATINA

126.MEDEIROS NETO

127.MILAGRES

128.MIRANTE

129.MORTUGABA

130.MUCUGÊ

131.MUCURI

132.MUNDO NOVO

133.MUQUÉM DE SÃO FRANCISCO

134.MUTUÍPE

135.NAZARÉ

136.NILO PEÇANHA

137.NOVA CANAÃ

138.NOVA IBIÁ

139.NOVA ITARANA

140.NOVA VIÇOSA

141.NOVO HORIZONTE

142.PALMAS DE MONTE ALTO

143.PARAMIRIM

144.PARATINGA

145.PAU BRASIL

146.PINDAÍ

147.PIRAÍ DO NORTE

148.PIRIPÁ

149.PLANALTINO

150.PLANALTO

151.POÇÕES

152.PORTO SEGURO

153.POTIRAGUÁ

154.PRADO

155.PRESIDENTE JÂNIO QUADROS

156.PRESIDENTE TANCREDO NEVES

157.RAFAEL JAMBEIRO

158.RIACHO DE SANTANA

159.RIBEIRA DO POMBAL

160.RIBEIRÃO DO LARGO

161.RIO DE CONTAS

162.RIO DO PIRES

163.RUY BARBOSA

164.SANTA CRUZ CABRÁLIA

165.SANTA CRUZ DA VITÓRIA

166.SANTA INÊS

167.SANTA LUZIA

168.SANTA MARIA DA VITÓRIA

169.SANTANA

170.SANTANÓPOLIS

171.SÃO FÉLIX

172.SÃO FÉLIX DO CORIBE

173.SÃO GABRIEL

174.SERRA DOURADA

175.TABOCAS DO BREJO VELHO

176.TANHAÇU

177.TAPEROÁ

178.TEIXEIRA DE FREITAS

179.TEOLÂNDIA

180.TREMEDAL

181.UBAÍRA

182.UBAITABA

183.UBATÃ

184.URUÇUCA

185.VALENÇA

186.VEREDA

187.VITÓRIA DA CONQUISTA

188.WANDERLEY

189.WENCESLAU GUIMARÃES

190.XIQUE-XIQUE





Fonte: iBahia