Cinco pessoas morrem e 77 são presas em operação da PM na Bahia

Cinco pessoas morreram e outras 77 foram presas durante a ‘Operação Força Total’ realizada pela Polícia Militar da Bahia (PMBA) na quinta-feira (13). Todas as mortes foram registradas em Salvador. Além disso, 15 adolescentes foram apreendidos juntamento com armas e drogas.

As três primeiras vítimas foram do bairro do IAPI. Uma denúncia anônima informou que um grupo de homens traficava drogas na região conhecida como Divineia. Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos a tiros.

No final do confronto, os homens foram encontrados ao solo. A PM informou que o trio estava com armas em punho. Eles foram socorridos para o Hospital Geral Ernesto Simões Filho (HGESF), mas não resistiram aos ferimentos.

As outras duas mortes foram registradas no bairro do Engenho Velho de Brotas, em uma localidade conhecida como Manguinhos. Segundo a PM, a situação foi semelhante com a do bairro do IAPI. Os homens também foram encaminhados para o HGESF, mas morreram ao dar entrada na unidade.

Todos os casos foram registrados na Corregedoria da PM e serão acompanhados pelo órgão. Das 77 pessoas presas, 60 foram em flagrantes e 17 por mandados de prisão. Ao todo, a Operação Força Total abordou mais de 63 mil pessoas e apreendeu 37 armas.

Ainda de acordo com a polícia, mais de 120 pessoas foram levadas para as delegacias para prestar depoimento. A operação também autuou 1.340 veículos e apreendeu outros 322.

Operação Força Total

A PM intensificou o policiamento nos 417 municípios baianos desde a quinta-feira (13), por meio da Operação Força Total. Além dos policiais que atuam diariamente nos municípios, outros cinco mil foram chamados para participar das ações. O objetivo da Secretaria de Segurança Pública (SSP) é aumentar a segurança em todo o estado.