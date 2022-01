Circuito Maré abre oficinas de escrita criativa e fotografia gratuitas

Foto: Reprodução

O Circuito da Maré, panorama patrimonial da Cidade Baixa de Salvador/BA, está com inscrições abertas para oficinas gratuitas de escrita criativa e fotografia até o dia 30 de janeiro, através deste link.

O público-alvo do projeto são jovens com idade entre 16 e 24 anos, que morem na Península Itapagipana de Salvador. A iniciativa tem o intuito de promover a visibilidade da região, sendo assim, serão 10 jovens selecionados para participar das aulas que acontecem por vídeo conferência entre fevereiro e março.

As oficinas de fotografia serão comandadas pelo fotógrafo e pedagogo Fafá Araújo, com o intuito de elaborar a criação de um material com fotos e textos apresentando as expressões artísticas, arquitetônicas e culturais itapagipanas.