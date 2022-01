Circuito Saladearte faz promoção de meia entrada; saiba como funciona

“Você paga inteira uma única vez e fica pagando meia pra sempre, desde que se ligue no prazo de 15 dias!”, explica a publicação do Circuito Saladearte no Instragram.

O ticket comprado em uma sala pode ser apresentada em outra do Circuito. As Salasdearte estão localizadas no Museu de Arte Moderna (MAM), na Contorno, no Museu Geológico, na Vitória, no Shopping Paseo, no Itaigara, e na UFBA, no Vale do Canela.