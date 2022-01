Clariana faz show no Villa Armazém nesta quarta-feira (12)

A cantora Clariana se apresentará no Villa Armazém, em Villas do Atlântico, nesta quarta-feira (12) às 20h. O covert custa R$ 20,00 e deverá ser pago na entrada do estabelecimento. A cantora promete músicas como “Até Depois do Fim”, “Sorte Destinada” e “Tudo Bem”, gravada com Saulo Fernandes marcarão presença no repertório do show.