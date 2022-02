Cobra de 4 metros é encontrada em teto de restaurante no sul da Bahia

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros



Uma cobra de cerca de 4 metros foi encontrada no teto de um restaurante localizado na BR-101, em Itabuna, no sul da Bahia. O caso inusitado aconteceu no domingo (30), quando funcionários do local viram o animal.

O 4° Grupamento de Bombeiros Militar (4°GBM/Itabuna) foi acionado e a cobra foi capturada por uma equipe, através de técnicas apropriadas para evitar o stress ao animal, que estava fora do habitat natural.