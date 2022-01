Cobra entrelaçada em fio de alta tensão é resgatada na Avenida Paralela

Foto: Divulgação/Guarda Municipal

Uma cobra foi resgatada por uma equipe do Grupo Especial de Proteção Ambiental (GEPA) em um fio de alta tensão, próximo ao condomínio Lagoa Verde, localizado na Avenida Paralela. De acordo com informações da Guarda Municipal de Salvador, os moradores entraram em contato no domingo (23), ao ver o animal entrelaçado na rede de transmissão de energia.

Ao chegal ao local, a equipe ainda encontrou uma segunda serpente no muro do conjunto habitacional. Por conta dos fios, o resgate foi realizado com o auxílio da Diretoria de Iluminação Pública, da Semop. Um veterinário do Cetas/INEMA, também esteve presente na ação. As cobras são da espécie Jiboia e tinham 1 e 2 metros, respectivamente. Os animais foram encaminhados para o Cetas, onde passarão por avaliação e em breve serão inseridas numa região de preservação ambiental.