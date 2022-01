Coca-Cola abre NOVOS empregos; veja 80 cargos

A Coca-Cola, multinacional fabricante de bebidas não alcoólicas, está com novas 80 oportunidades disponíveis em várias regiões do Brasil. Confira as funções e mais informações de como concluir seu cadastro no cargo pretendido, abaixo!

Coca-Cola anuncia novas oportunidades para o Brasil

A Coca-Cola, multinacional que atualmente é a maior fabricante de bebidas não alcoólicas do Brasil, possui mais de 20 marcas próprias e um extenso portfólio de produtos que atendem os mais diversos consumidores.

Acompanhe as vagas disponíveis para preenchimento:

Técnico de Manutenção;

Vendedor;

Banco de Currículos – Vendedor;

Promotor;

Operador Eco Cargo;

Auxiliar de Motorista;

Motorista Entregador;

Operador de Empilhadeira;

Ajudante Operacional – Feminino e Masculino;

Estoquista;

Ajudante Operacional Intermitentes – Feminino e Masculino;

Técnico de Manufatura;

Supervisor de Operações;

Técnico em Manutenção Elétrica Júnior;

Supervisor de Manutenção;

Assistente de Suporte de Vendas;

Auxiliar de Remessa;

Supervisor de Distribuição;

Pesquisador;

Técnico em Segurança do Trabalho PI;

Executivo de Brand Ambassador – cargo temporário;

Coordenador;

Especialista em Tratamento de Águas e Efluentes;

Enfermeiro do Trabalho;

Planejador de Manutenção Manufatura PI;

Analista de Execução;

Supervisor Merchandising;

Promotor – Necessário Veículo Próprio;

Executivo de Vendas Treinamento OTJ;

Coordenador de Manutenção Predial;

Assistente de Melhoria Contínua;

Ajudante de Entregas Intermitentes;

Promotor – CNH Categoria B e Veículo Próprio.

Além da remuneração compatível ao mercado, a Coca-Cola deixa à disposição dos novos selecionados uma série de proventos, como cesta de natal, participação de lucros, plano médico, auxílio combustível, auxílio farmácia, programa de treinamentos, vale refeição, programa de remuneração variável, cooperativa de crédito, desconto em produtos e convênio com empresas parceiras.

Como se inscrever

Quer fazer parte da multinacional Coca-Cola? Para ocupar uma das funções disponíveis, os profissionais deverão preencher um cadastro online no cargo pretendido, através do site de participações.

