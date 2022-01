Coca-Cola abre vagas para Motorista Entregador em Osasco

A Coca-Cola, maior indústria produtora de bebidas não alcoólicas do país, abre vagas para Motorista Entregador na cidade de Osasco/SP. Para se candidatar, é necessário possuir experiência na função. Confira como realizar sua candidatura e quais os requisitos necessários exigidos pela empresa, a seguir!

Coca-Cola Femsa está contratando novos Motoristas Entregadores

A Coca-Cola Femsa, maior franchise engarrafadora da empresa, opera em toda a América Latina e também nas Filipinas. Sua maior unidade está situada no México, desde o ano de 1993, sendo a maior do mundo. No Brasil, a Femsa possui mais de 20.000 colaboradores, prestando serviços em mais de 40% do território nacional.

Em busca de novos Motoristas Entregadores, a empresa está recrutando profissionais para a área. Os cargos são destinados a cidade de Osasco/SP. Confira os requisitos e principais atividades:

Realizar a entrega de mercadorias, conferindo junto com o cliente as quantidades adquiridas na nota fiscal;

Descarregar os produtos conforme a rota diária;

Receber os pagamentos dos clientes;

Realizar acerto financeiro no final das entregas;

Zelar pela conservação do caminhão;

Respeitar as normas de trânsito.

Dentre os requisitos exigidos, estão:

Necessário experiência;

CNH devidamente habilitada na categoria C.

Como realizar a sua inscrição

Quer fazer parte da Coca-Cola Femsa? Realize sua candidatura através da página de inscrições para garantir sua participação no processo seletivo.

A empresa ainda oferece remuneração compatível ao cargo e deixa à disposição dos contratados uma série de vantagens, como vale transporte, seguro de vida e vale refeição.

