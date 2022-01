Coca-Cola tem empregos para Motoristas em Osasco

A Coca-Cola está com vagas disponíveis em Osasco para o cargo de Motorista Entregador. Além de oferecer um salário de até R$ R$ 2,4 mil, os futuros funcionários também terão acesso a diversos benefícios. Confira, a seguir, todos os detalhes sobre as oportunidades!

Coca-Cola está com vagas disponíveis para Motorista Entregador

A Coca-Cola, uma das empresas mais famosas do segmento de bebidas, está oferecendo oportunidade de emprego dentro do cargo Motorista Entregador. No total, são 20 vagas disponíveis, sendo todas para os moradores de Osasco e região.

Além de contar com uma faixa salarial de R$ 2,1 mil a R$ 2,4 mil, os futuros profissionais terão direito a alguns benefícios em comum, como seguro de vida, vale transporte e vale refeição.

Durante a jornada de trabalho, os contratados terão diversas responsabilidades, incluindo:

Entregar e descarregar as mercadorias;

Separar os produtos e verificá-los junto ao cliente;

Fazer trocas de mercadoria;

Verificar as condições de pagamento junto ao cliente;

Fazer um acordo financeiro no setor de prestação de contas;

Alertar os setores de supervisão sobre qualquer problema que possa afetar o processo de entrega.

Para se inscrever a vaga de Motorista Entregador, os interessados devem possuir carteira de habilitação da categoria D.

Como se candidatar

Para se candidatar e ter a oportunidade de concorrer a vaga de Motorista Entregador, os interessados devem acessar o site de inscrição e clicar no campo “Candidate-se”. Dentro da plataforma, também há a possibilidade de verificar todos os detalhes sobre a oportunidade.

