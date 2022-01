Coco Bambu tem 50 vagas de emprego no Ceará; veja cidade

O Coco Bambu, considerado um dos melhores restaurantes do Brasil, está disponibilizando novas 50 vagas de emprego para o estado do Ceará. Acompanhe, abaixo, as vagas disponíveis e como se inscrever aos cargos!

Coco Bambu abre novas vagas disponíveis no Ceará

O Coco Bambu, um dos mais renomados restaurantes brasileiros, possui lojas em diversas cidades espalhadas no país, sendo especialista em frutos do mar. A empresa conta com um cardápio variado e amplo, onde possuem comidas e bebidas diferenciadas com mais de 200 opções, sempre utilizando ingredientes frescos e de muita qualidade.

A unidade localizada na cidade de Fortaleza/CE, possui capacidade para 500 pessoas e conta com um ambiente dividido em cinco ambientes, sendo o salão principal, terraço, jardim, mezanino e varanda.

O grupo Bambu está disponibilizando novas 50 colocações para o estado do Ceará. As oportunidades serão destinadas a nova unidade da empresa, que será inaugurada em 17 de fevereiro, na cidade de Fortaleza/CE.

Confira as vagas disponíveis para ocupação:

Chapeiros;

Gerentes de Atendimentos;

Auxiliares de Cozinha;

Telefonistas – Delivery;

Recepcionistas;

Supervisores de Atendimento;

Baristas.

O novo Coco Bambu Coffee Break fica localizado na Costa Barros, e contará com uma área ampla, dívida em três diferentes ambientes.

Como realizar a sua inscrição

Para participar do processo de contratação, os profissionais que tenham experiência nas áreas citadas acima, devem enviar um currículo atualizado para o e-mail do restaurante: vagas.coffeebreak@gmail.com.

