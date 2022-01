Codecon autua mais de 10 escolas em nova operação; entenda

Treze escolas foram autuadas pela Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) por apresentarem plano de execução pedagógico genérico e por solicitação de itens indevidos ou exigência de marca em Salvador.

Fiscais da Codecon, vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), notificaram as escolas para apresentarem a lista de material escolar, o plano de execução pedagógico e a tabela de reajuste de mensalidade do ano letivo de 2022.

À época, os gestores das instituições educacionais foram convidados para o Encontro Escola Legal, promovido pelo órgão, com o objetivo educar e informar, visando diminuir o índice de infrações deste período. Em comparação com o ano anterior, as infrações caíram mais de 50%.

A Operação Escola aconteceu em novembro de 2021, mas só foi divulgado o resultado nesta quarta-feira (26). As escolas autuadas têm um prazo de 20 dias para apresentar defesa.

Orientações

As instituições de ensino não podem impedir a participação ou a permanência do aluno nas atividades escolares caso esse não esteja com o material exigido na lista de material escolar, assim como reter documentação do aluno por motivo de inadimplência.

Também é contra a lei determinar tanto a marca dos itens escolares, quanto uma loja específica para compra de livros e/ou materiais escolares. Caso a escola trabalhe com livros próprios ou importados, esta informação deve ser previamente passada ao consumidor). Também é vetada a exigência de itens sem finalidade pedagógica.