Colecionadora de polêmicas: 4 vezes que Jade Picon, do ‘BBB 22’, ‘quebrou’ a web

A web esteve em polvorosa na tarde da última quinta-feira (20) com a aguardada chegada dos três participante do camarote do “BBB 22”. Com mais de 15 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram, Jade Picon conseguiu movimentar os internautas em torno de sua chegada no reality e se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter.

Mas, sua visibilidade não surgiu do reality show, a influenciadora coleciona algumas grandes polêmicas em sua carreira e o iBahia, que não esquece de nada, reuniu quatro delas para você relembrar. Confira:

Término com João Guilherme



Após três anos juntos, o relacionamento entre Jade Picon e João Guilherme chegou ao fim em agosto de 2021. Na época o cantor falou sobre o assunto através de seu perfil do Instagram.

“Obrigado por tanto. Como todos ciclos em nossas vidas, hoje se encerra o mais especial pra mim. Eu amei dividir esses últimos 3 anos da minha vida com você, pode saber que mudei e aprendi muito. sou grato e feliz por te ter perto de mim, te admiro e te amo”, escreveu João Guilherme em postagem.

Jade Picon também se pronunciou nas redes sociais e agradeceu ao ator pelo tempo que passaram juntos. “É assim que eu quero lembrar de nós, do meu primeiro amor, e sinto que para que essa memória se mantenha, esse seja o momento de seguirmos diferentes caminhos”, explicou.

Rumores de traição



Dentro de “A Fazenda 13”, Gui Araújo deu declarações polêmicas sobre a influenciadora. Segundo o ex-peão, Jade Picon e João Guilherme tinham uma espécie de ‘contrato de namoro’, pois o relacionamento rendia muito dinheiro para os dois. A influenciadora então teria contado a situação para ele e deixado claro que queria muito que os dois se relacionassem. “Depois disso, o bagulho ficou louco. Dia, noite, noite e dia”, revelou.

A empresária negou o que foi dito pelo influenciador em rede nacional. “Sei que muita gente está esperando eu me manifestar. Fui exposta em rede nacional com falas que sequer saíram da minha boca e situações que nunca aconteceram”, iniciou.

“É muito chato ver meu nome envolvido em tantas fofocas desde que eu estou solteira, juntando suposições e mentiras para sustentar algo falso – como pegaram fotos e vídeos nossos como amigos durante meu namoro e criam as próprias conclusões – me colocando muitas vezes numa posição que eu vejo minha vida particular sendo exposta em âmbitos que eu jamais deveria vir me explicar, mas me vejo obrigada a trazer o meu lado da história em respeito a todos que me conhecem e me acompanham por aqui”, concluiu ela.

Affair com Neymar?

De acordo com com o perfil Gossip do Dia, o jogador teria ficado com Jade Picon durante uma festa na casa de Rafaella, irmã de Neymar no Alphaville depois do ‘não jogo’ do Brasil x Argentina.

Na época, alguns famosos comentaram sobre o boato, inclusive o irmão de João Guilherme. Virgínia tentou segurar Zé Felipe, mas ele não conseguiu. No post, o cantor disse: ‘a culpa foi da CBF’.

João Guilherme se pronunciou. Ele parou de seguir o jogador, com quem já postou fotos na web e era amigo. Além disso, o filho de Leonardo fez posts no Twitter, cheio de ironia. “Não vou dormir em posição fetal hoje, eu juro que tá tudo bem, família”, escreveu ele, que depois completou: “Vou aproveitar e virar cantor sertanejo”.

R$250 mil sem levantar da cama



Léo Picon publicou nos stories do seu perfil do Instagram, em julho de 2021, o momento em que a influenciadora gravava uma ‘publi’. Logo depois, o ex-De Férias entregou o valor que a irmã desembolsou sem se quer levantar da cama.

“E assim Jade Picon fez R$250 mil antes de dormir. Boa noite”, brincou o influenciador. A declaração se espalhou pela web e virou meme entre os internautas.