Colégio municipal é assaltado 4 vezes seguidas em Armação

Foto: Reprodução



O Colégio Municipal Luiza Mahim, localizado no bairro de Armação, sofreu 4 ataques criminosos nesta semana. De acordo com informações de pais e responsáveis de alguns alunos da instituição, foram 3 furtos e 1 assalto. Em uma das ocasiões, a unidade chegou a ficar sem água, sem internet e sem luz, já que os suspeitos levaram os fios de cobre e cabos de energia.

Na madrugada desta sexta-feira (29), o segurança da escola foi rendido. Mas, o suspeito não encontrou nada de valor.

O iBahia entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação (Smed) e em nota, eles informaram que estão cientes do ocorrido, que as ocorrências foram registradas “nas delegacias competentes” e que “todas as providências estão sendo tomadas para que o cabeamento que fornece luz, água e internet seja reinstalado, assim como a reposição dos objetos que foram subtraídos.”



O iBahia também entrou em contato com a Polícia Militar e em nota, eles informaram que a 39ª CIPM e a Operação Ronda Escolar, não foram acionadas para atendimento das ocorrências. Além disso, a corporação detalhou que “a Polícia Militar realiza patrulhamento preventivo em vias públicas e atua mediante acionamento presencialmente pelo 190 ou 181 (válido para todo o estado). Assim, orientamos o cidadão que, caso visualize um crime em andamento ou suspeite que um delito está prestes a ocorrer, entre em contato com a PM para que uma guarnição seja imediatamente encaminhada ao local. Também é imprescindível registrar a ocorrência na delegacia que atende à região.”