Coleta de dados do Censo começa em 1° de agosto, diz IBGE

Nesta terça-feira (25), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a coleta de dados do Censo deve começar no dia 1° de agosto deste ano.

Segundo o órgão, a data originalmente prevista era o dia 1° de junho. Em razão da troca da banca que realizará o concurso para contratar os profissionais do Censo, a data precisou ser alterada.

A confirmação do início da coleta de dados foi feita um dia após a sanção do Orçamento da União para 2022, com previsão de mais de R$ 2 bilhões para o Censo.

Os recenseadores contratados visitarão, entre agosto e outubro, mais de 70 milhões de domicílios em todos os municípios do país.