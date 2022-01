Coletiva de imprensa vai esclarecer recomendações da Justiça sobre vacinação de crianças e adolescentes em Penedo

Evento será transmitido ao vivo pelo Youtube da Prefeitura de Penedo

A Prefeitura de Penedo e a 1ª Vara de Penedo/Cível e da Infância e Juventude realizam em conjunto com o Conselho Tutelar, o CMDCA, a Câmara Municipal de Penedo uma coletiva de imprensa sobre a recomendação da vacinação para crianças e adolescentes do município.

Os esclarecimentos do Dr. José Eduardo Nobre Carlos, Juiz de Direito, e demais representantes das entidades convidadas e organizadoras acontece na próxima terça-feira, 25, a partir das 10 horas, na Casa de Aposentadoria.

O objetivo do trabalho conjunto é esclarecer a orientação do Poder Judiciário de Alagoas, através do juiz José Eduardo Nobre Carlos, que recomenda aos estabelecimentos de ensino, públicos ou particulares de Penedo, solicitar de pais e/ou responsáveis a apresentação do comprovante de vacinação contra Covid das crianças matriculadas.

Na mesma oportunidade, gestores de escolas localizadas na cidade de Penedo poderão tirar dúvidas sobre o assunto em pauta.

A coletiva será transmitida ao vivo, proporcionando o acompanhamento por parte dos pais e responsáveis, funcionários das secretarias das escolas e a população em geral, inclusive por meio de questionamentos sobre o tema, através do chat da plataforma de transmissão do trabalho informativo.

Questões técnicas da área de saúde também serão abordadas, mostrando a segurança da vacina para adolescentes e principalmente para crianças de 05 a 11 anos.